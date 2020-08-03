"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що чоловік, який захопив АТ "Універсал Банк" у центрі Києва, вимагає допуску до себе ЗМІ, поліція веде з ним переговори.

Джерело: Геращенко в коментарі "Україна 24", Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Зі злочинцем ведуться переговори, ми вимагаємо від нього здатися. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав якісь інтерв'ю. Схоже, ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку, однак на цей момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжня зброя".

Деталі: За словами Геращенко, на даний момент стратегія поліції – переговори. За їх підсумками будуть прийматися подальші рішення.

Заступник міністра додав, що, за попередньою інформацією, зловмиснику 32 роки, сам він себе не назвав, але "по певних моментах" поліція знає, хто це.

Геращенко також зазначив, що чоловік відпустив співробітників банку – там залишилася тільки керівник відділення, але зловмисник нібито її не затримував, а готовий був там залишитися сам.

Заступник міністра внутрішніх справ закликав киян та гостей столиці перепланувати свої маршрути і не їхати через вулицю Богдана Хмельницького, де знаходиться БЦ "Леонардо" і АТ "Універсал Банк".

Пізніше у Facebook Геращенко повідомив, що "терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскільки за його ногу причеплений трос, який прив’язаний до детонатора".

Заступник міністра також вказав, що судячи з соцмереж чоловіка, – це психічно неврівноважена особа.

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.