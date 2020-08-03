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Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:17

Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".

Деталі: Обмеження діє для поїздів:

  • №41/42 Дніпро-Трускавець,
  • №98/97 Ковель-Київ,
  • №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
  • №12/11 Одеса-Львів,
  • №81/82 Київ-Ужгород,
  • №49/50 Київ-Трускавець,
  • №136/135 Чернівці-Одеса,
  • №108/107 Одеса-Ужгород,
  • №110/109 Львів-Херсон,
  • №86/85 Львів-Новоолексіївка,
  • №715/716 Київ-Львів.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.

Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.

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Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні запроваджено новий підхід до адаптивного карантину через поширення хвороби COVID-19, тому 31 липня країну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Червоною зоною з 3 серпня оголошено міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Загалом у 8 областях є червоні, помаранчеві або жовті зони.
  • Укрзалізниця оголосила, що з 3 серпня і на час перебування Луцька й Тернополя у "червоній зоні" в них тимчаосово не будуть зупинятися поїзди далекого сполучення.
  • Влада і Луцька, і Тернополя не погодилася з рішенням центральної влади й заявила, що не посилюватиме карантин.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що політичного підтексту у розділі на зони немає, рішення приймала комісія ТЕБ та НС на основі 4 показників. А заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що показники враховуються за 5 днів поспіль, тому Київ – у зеленій зоні, попри великий приріст нових хворих кожної доби.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяЛуцькТернопількоронавірускарантин


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