Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"

Генпрокуратура Білорусі підтвердила Офісу генерального прокурора отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих російських бойовиків.

Джерело: коментар Офісу "Українській правді"

Дослівно: "Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців.

Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер".

Деталі: Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.

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