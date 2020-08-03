Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:28
Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт вагнерівців

Генпрокуратура Білорусі підтвердила Офісу генерального прокурора отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих російських бойовиків.

Джерело: коментар Офісу "Українській правді"

Дослівно: "Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців.

Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер".

Деталі: Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаОфіс генпрокурораБілорусьтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Україна
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: