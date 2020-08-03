Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"
Понеділок, 3 серпня 2020, 18:28
Генпрокуратура Білорусі підтвердила Офісу генерального прокурора отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих російських бойовиків.
Джерело: коментар Офісу "Українській правді"
Дослівно: "Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців.
Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер".
Деталі: Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
Українська правда