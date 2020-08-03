Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:28

Генпрокуратура Білорусі підтвердила Офісу генерального прокурора отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих російських бойовиків.

Джерело: коментар Офісу "Українській правді"

Дослівно: "Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців.

Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер".

Деталі: Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда
Теми: УкраїнаОфіс генпрокурораБілорусьтероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

З’явилося відео із затримання столичного терориста

Силовики затримали "київського терориста"

Усі новини...
Україна
Глава МЗС Молдови прибуде до Києва 4 серпня
В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів
В Україну повертається спека
Останні новини
18:54
Бойовики здійснили два обстріли протягом дня
18:40
Суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа
18:28
Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"
18:11
ЮНІСЕФ ініціює повернення "бейбі-боксів", які замінили грошовими виплатами
18:03
Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО
17:58
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
17:55
У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС
17:40
Менше 10% населення захворіли на коронавірус – ВООЗ
17:35
Липневий попит на нові авто в Україні зріс на 10% – асоціація
17:31
США спрямують до Польщі ще 1000 військових
Усі новини...