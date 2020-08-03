Справа ОАСК: голові ДСА не призначили заставу та заборонили розмовляти з Вовком

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку особисту поруку та відмовився призначити йому заставу в 1 млн гривень.

Джерело: засідання суду

Деталі: Про заставу в 1 млн клопотала прокуратура.

Але ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, таким чином лише частково задовольнивши клопотання прокуратури.

Суд також заборонив спілкуватися Холоднюку з головою ОАСК Павлом Вовком, його заступником Євгеном Абловим та іншими підозрюваними, а також постраждалими та свідками.

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