Справа ОАСК: голові ДСА не призначили заставу та заборонили розмовляти з Вовком
Понеділок, 3 серпня 2020, 19:35
Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку особисту поруку та відмовився призначити йому заставу в 1 млн гривень.
Джерело: засідання суду
Деталі: Про заставу в 1 млн клопотала прокуратура.
Але ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, таким чином лише частково задовольнивши клопотання прокуратури.
Суд також заборонив спілкуватися Холоднюку з головою ОАСК Павлом Вовком, його заступником Євгеном Абловим та іншими підозрюваними, а також постраждалими та свідками.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенкащодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
Українська правда