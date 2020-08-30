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РФ хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального

Неділя, 30 серпня 2020, 13:32

Федеральне міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської Генпрокуратури щодо справи Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Джерело: німецьке видання Welt am Sonntag

Деталі: Російська сторона просить від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів та інформацію про попередній діагноз Навального. Якщо прохання РФ буде задоволене, то до справи підключитися Генпрокуратура Берліна.

Повідомляється, що запит на інформацію Росія здійснила у четвер, 27 серпня.

Нагадаємо:

  • Канцлерка ФРН Ангела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас спільно вимагають від Росії ретельного та прозорого розслідування обставин отруєння Олексія Навального.
  • Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений Олексій Навальний, повідомила про результати досліджень – політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.
  • Лікарі повідомили, що стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається важким, але симптоми холінергічного кризу, викликані речовиною, якою його отруїли, зменшуються.

Теми: НавальнийНімеччинаРосія


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