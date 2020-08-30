РФ хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального

Федеральне міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської Генпрокуратури щодо справи Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Джерело: німецьке видання Welt am Sonntag

Деталі: Російська сторона просить від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів та інформацію про попередній діагноз Навального. Якщо прохання РФ буде задоволене, то до справи підключитися Генпрокуратура Берліна.

Повідомляється, що запит на інформацію Росія здійснила у четвер, 27 серпня.

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