РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры относительно дела Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Источник: немецкое издание Welt am Sonntag

Детали: Российская сторона просит от Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе Навального. Если просьба РФ будет удовлетворена, то к делу подключиться Генпрокуратура Берлина.

Сообщается, что информацию Россия запросила в четверг, 27 августа.

Напомним:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас совместно требуют от России тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен Алексей Навальный, сообщила о результатах исследований - политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Врачи сообщили, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым, но симптомы холинергического криза, вызванные веществом, которым его отравили, уменьшаются.