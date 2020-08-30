У Лукашенко опять похвастались фото с автоматом

Пресс-секретарь Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, Наталья Эйсмонт на вопрос о его местонахождении прислала РИА Новости фото Лукашенко с автоматом на фоне Дворца Независимости.

Источник: РИА Новости, Пул первого, Tut.by

Детали: На вопрос о местонахождении Лукашенко Эйсмонт прислала РИА Новости его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости. При этом не сообщается, когда был сделан снимок.

Как отмечает Tut.by, на фотографии видно, что плитка сухая. А вечером на площади Государственного флага шел ливень.

Позже близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" сообщил, что фото было сделано около 16:00.

"В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца Независимости, там был и президент", - пишет телеграм-канал.

Вместе с тем, как сообщает Tut.by, после ливня почти все протестующие ушли от Дворца Независимости.

Помощник Лукашенко Николай Латышенок общался с людьми у Дворца Независимости около 40 минут. Он вышел к людям, когда на площади осталось всего несколько десятков человек, а остальные, промокшие под ливнем, уже ушли.

Военная техника уже уехала от дворца. Коммунальщики убирают с дороги плакаты и вещи, оставленные у оцепления демонстрантами.

Что предшествовало: Во время акции протеста в Минске 23 августа у Дворца Независимости телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца в бронежилете и с автоматом в руках.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что он весь день 23 августа работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, в том числе, когда митингующие пошли на "своеобразный штурм здания".

30 августа в Минске прошла еще одна масштабная акция протеста. По оценке белорусской службы Радио Свобода, на акцию вышло более 220 000 человек.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.