Поліція: Замовникам підпалу авто "Схем" було вигідно створити напруження
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фото двох осіб, яких розшукують за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми" й заявив, що замовникам злочину було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістами.
Джерело: Нєбитов у Facebook
Дослівно: "Розшукуємо двох "джентельменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом.
Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт".
Деталі: Імена розшукуваних осіб – Проценко Юрій Володимирович та Ободовський Дмитро Валерійович.
За словами керівника поліції Київщини, вони діяли у складі організованої злочинної групи. Нєбитов також натякнув, що ці люди брали участь в акціях, які активно висвітлювалися у ЗМІ.
Дослівно: "Журналістам не буде складно встановити, до яких груп належали ці чоловіки, в яких акціях вони брали участь, і які "ЗМІ" дуже активно висвітлювали їхню діяльність.
Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів".
Деталі: У коментарях під публікацією Нєбитов пояснив, що розшукуваним особам обирають запобіжний захід, навіть якщо вони на цей час не затримані.
Що передувало: У п’ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.
Передісторія:
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність до цього ексзаступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
- Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.