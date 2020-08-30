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Полиция: Заказчикам поджога авто "Схем" было выгодно создать напряжение

Воскресенье, 30 августа 2020, 21:19
Фото: Михаил Ткач

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фото двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы "Схемы" и заявил, что заказчикам преступления было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами.

Источник: Небытов в Facebook

Дословно: "Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом.

На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест".

Детали: Имена разыскиваемых лиц – Проценко Юрий Владимирович и Ободовский Дмитрий Валерьевич.

 

По словам руководителя полиции Киевской области, они действовали в составе организованной преступной группы. Небытов также намекнул, что эти люди участвовали в акциях, которые активно освещались в СМИ.

 

Дословно: "Журналистам не будет сложно установить, к каким группам принадлежали эти мужчины, в каких акциях они участвовали, и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность.

Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей".

Детали: В комментариях под публикацией Небытов пояснил, что разыскиваемым лицам избирают меру пресечения, даже если они в настоящее время не задержаны.

Что предшествовало: В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность к этому экс-замглавы администрации президента Януковича Андрея Портнова .

Украинская правда
Темы: СМИполиция


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