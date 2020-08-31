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Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 – Степанов

Понедельник, 31 августа 2020, 02:49

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, которые нуждаются в госпитализации могут сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не ПЦР-тест.

Источник: Степанов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле".

Детали: Речь шла об обязательном тестировании на коронавирус для всех лиц, нуждающихся в госпитализации. Сейчас у всех, кто "ложится" в больницу требуют результаты теста на коронавирус. Однако тестирование для таких людей – платное.

Знать также: Тесты на коронавирус: как их делают, при каких условиях и можно ли сделать самостоятельно

Напомним:

  • ИФА-тест может определить наличие болезни или антител к коронавируса.
  • ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса.

Украинская правда
Темы: Степановздоровье


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