Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, которые нуждаются в госпитализации могут сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не ПЦР-тест.

Источник: Степанов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле".

Детали: Речь шла об обязательном тестировании на коронавирус для всех лиц, нуждающихся в госпитализации. Сейчас у всех, кто "ложится" в больницу требуют результаты теста на коронавирус. Однако тестирование для таких людей – платное.

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Напомним: