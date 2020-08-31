Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 – Степанов

Понедельник, 31 августа 2020, 02:49
Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, которые нуждаются в госпитализации могут сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не ПЦР-тест.

Источник: Степанов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле".

Детали: Речь шла об обязательном тестировании на коронавирус для всех лиц, нуждающихся в госпитализации. Сейчас у всех, кто "ложится" в больницу требуют результаты теста на коронавирус. Однако тестирование для таких людей – платное.

Знать также: Тесты на коронавирус: как их делают, при каких условиях и можно ли сделать самостоятельно

Напомним:

  • ИФА-тест может определить наличие болезни или антител к коронавируса.
  • ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Степановздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Степанов
Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: