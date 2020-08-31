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Лукашенко обещает вынести новую Конституцию на обсуждение. РФ хочет поделиться опытом Путина

Понедельник, 31 августа 2020, 15:02

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разрабатываемый сейчас проект новой белорусской Конституции вынесут на общественное обсуждение. Россия предлагает поделиться недавним опытом изменения основного закона.

Источник: Лукашенко на рабочей встрече с председателем Верховного суда РБ Валентином Сукало, цитирует госинформагентство БелТА, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, цитирует "Интерфакс"

Детали: Лукашенко заявил, что власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.

И.о. президента отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.

Прямая речь Лукашенко: "Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска".

Дополнительно: Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков допустил "передачу Беларуси опыта по изменению Конституции".

Прямая речь Пескова: "Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования".

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Предыстория: 

  • 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое имело целью разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. 
  • СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.
  • 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.
  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты против массовых фальсификаций. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применяет силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Беларусы настаивают, что их протест - мирный. Силовики РБ продолжают незаконные задержания людей.

Темы: БеларусьКонституцияЛукашенкоРосcия


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