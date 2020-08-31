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У "Слузі народу" розповіли, як обирали кандидатів на місцеві вибори

Понеділок, 31 серпня 2020, 23:58

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, як партія обирала кандидатів на місцеві вибори.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Корнієнка: "Ми довго над цим думали. В першу чергу, ми прийшло до того, що це не мають бути діючі мери обласних центрів.

Це нові люди, але не просто нові і все, вони чогось досягли в житті, це люди справи. За ними усіма є справи. Те, що вони не відомі широкому загалу в межах України, я це вважав плюсом, вони відомі в тих містах, де ми їх висуваємо".

Деталі: Політик вважає, що кандидати не відомі широкому загалу – значить, "не вляпалися у якісь корупційні скандали" або не належать до будь-яких бізнес-груп.

Корнієнко розповів, що кандидатам два дні проводили "певне стратегічне навчання", а ті "продемонстрували розуміння, що таке місто, стратегія, готові до боротьби". Він впевнений, що результати місцевих виборів "декого здивують".

Нагадаємо: З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

Роман Петренко, УП
Теми: Олександр Корнієнко Слуга народувибори


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