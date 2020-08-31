Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" рассказали, как выбирали кандидатов на местные выборы

Понедельник, 31 августа 2020, 23:58
В Слуге народа рассказали, как выбирали кандидатов на местные выборы

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, как партия выбирала кандидатов на местные выборы.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Корниенко: "Мы долго над этим думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров.

Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. За ними всеми есть дела. То, что они не известны широкой публике в Украине, я это считал плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем".

Детали: Политик считает, что кандидаты не известны широкой публике – значит, "не вляпались в какие-то коррупционные скандалы" или не относятся к любым бизнес-группам.

Корниенко рассказал, что кандидатам два дня проводили "определенное стратегическое учение", а те "продемонстрировали понимание, что такое город, стратегия, готовы к борьбе". Он уверен, что результаты местных выборов "некоторых удивят".

Напомним: Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр Корниенко Слуга народавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Александр Корниенко
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
У Рады до приговора суда нет возможности лишить Медведчука мандата – Корниенко
Корниенко говорит, что "ОПЗЖ" в Раде нельзя запретить, но есть вариант самоликвидации
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: