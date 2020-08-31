В "Слуге народа" рассказали, как выбирали кандидатов на местные выборы

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, как партия выбирала кандидатов на местные выборы.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Корниенко: "Мы долго над этим думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров.

Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. За ними всеми есть дела. То, что они не известны широкой публике в Украине, я это считал плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем".

Детали: Политик считает, что кандидаты не известны широкой публике – значит, "не вляпались в какие-то коррупционные скандалы" или не относятся к любым бизнес-группам.

Корниенко рассказал, что кандидатам два дня проводили "определенное стратегическое учение", а те "продемонстрировали понимание, что такое город, стратегия, готовы к борьбе". Он уверен, что результаты местных выборов "некоторых удивят".

Напомним: Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.