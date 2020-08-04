Мін’юст анонсував "великий розпродаж в’язниць" і назвав перший "лот"  

Міністерство Юстиції анонсувало початок "великого розпродажу в’язниць" 6 серпня.

Джерело: Facebook-сторінка Мін’юсту

Дослівно: "Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)".

Деталі: В Мін’юсті розповіли, що цей виправний центр розташований в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Його законсервували у 2019 році і у серпні того ж року останніх засуджених перевели до іншого виправного центру.

На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

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