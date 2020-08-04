Тернопіль потрапив до червоної зони, бо тестує втричі більше людей – мер

Міський голова Тернополя Сергій Надал запевняє, що потрапляння міста до червоної зони є наслідком суттєвого збільшення тестувань громадян.

Джерело: hromadske

Пряма мова Надала: "Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні.

Чому рівень встановлення захворюваності у нас відносно високий? Бо в Тернополі ми проводимо втричі більше тестувань, ніж встановлена межа для червоної зони.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони — 11 і вище. В нас він 11,1, аж раптом на 0,1 більше. І це лише тому, що ми втричі більше тестуємо, швидко й оперативно виявляємо і лікуємо.

Тобто їхня (МОЗ – ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!".

Деталі: Він розповів, що у Тернополі станом на 4 серпня хворі 593 людини. З них у лікарні 43, решта лікуються дома.

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