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Тернопіль потрапив до червоної зони, бо тестує втричі більше людей – мер

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:07
Тернопіль потрапив до червоної зони, бо тестує втричі більше людей – мер

Міський голова Тернополя Сергій Надал запевняє, що потрапляння міста до червоної зони є наслідком суттєвого збільшення тестувань громадян.

Джерело: hromadske

Пряма мова Надала: "Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні. 

Чому рівень встановлення захворюваності у нас відносно високий? Бо в Тернополі ми проводимо втричі більше тестувань, ніж встановлена межа для червоної зони. 

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони — 11 і вище. В нас він 11,1, аж раптом на 0,1 більше. І це лише тому, що ми втричі більше тестуємо, швидко й оперативно виявляємо і лікуємо.

Тобто їхня (МОЗ – ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!".

Деталі: Він розповів, що у Тернополі станом на 4 серпня хворі 593 людини. З них у лікарні 43, решта лікуються дома. 

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Передісторія:

  • Із 1 серпняв Україні запроваджено новий підхід до адаптивного карантину через поширення хвороби COVID-19, тому 31 липня країну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Червоною зоною з 3 серпня оголошено міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Загалом у 8 областях є червоні, помаранчеві або жовті зони.
  • Укрзалізниця оголосила, що з 3 серпня і на час перебування Луцька й Тернополя у "червоній зоні" в них тимчаосово не будуть зупинятися поїзди далекого сполучення.
  • Влада і Луцька, і Тернополя не погодилася з рішенням центральної влади й заявила, що не посилюватиме карантин.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що політичного підтексту у розділі на зони немає, рішення приймала комісія ТЕБ та НС на основі 4 показників. А заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що показники враховуються за 5 днів поспіль, тому Київ – у зеленій зоні, попри великий приріст нових хворих кожної доби.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗТернопількоронавірус
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