Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тернопіль потрапив до червоної зони, бо тестує втричі більше людей – мер

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:07

Міський голова Тернополя Сергій Надал запевняє, що потрапляння міста до червоної зони є наслідком суттєвого збільшення тестувань громадян.

Джерело: hromadske

Пряма мова Надала: "Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні. 

Чому рівень встановлення захворюваності у нас відносно високий? Бо в Тернополі ми проводимо втричі більше тестувань, ніж встановлена межа для червоної зони. 

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони — 11 і вище. В нас він 11,1, аж раптом на 0,1 більше. І це лише тому, що ми втричі більше тестуємо, швидко й оперативно виявляємо і лікуємо.

Тобто їхня (МОЗ – ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!".

Деталі: Він розповів, що у Тернополі станом на 4 серпня хворі 593 людини. З них у лікарні 43, решта лікуються дома. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія:

  • Із 1 серпняв Україні запроваджено новий підхід до адаптивного карантину через поширення хвороби COVID-19, тому 31 липня країну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки. Червоною зоною з 3 серпня оголошено міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Загалом у 8 областях є червоні, помаранчеві або жовті зони.
  • Укрзалізниця оголосила, що з 3 серпня і на час перебування Луцька й Тернополя у "червоній зоні" в них тимчаосово не будуть зупинятися поїзди далекого сполучення.
  • Влада і Луцька, і Тернополя не погодилася з рішенням центральної влади й заявила, що не посилюватиме карантин.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що політичного підтексту у розділі на зони немає, рішення приймала комісія ТЕБ та НС на основі 4 показників. А заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що показники враховуються за 5 днів поспіль, тому Київ – у зеленій зоні, попри великий приріст нових хворих кожної доби.

Теми: МОЗТернопількоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чорногорія дозволила в'їзд росіянам без обмежень, у посольстві України обурені

Міністр обіцяє зупиняти поїзди у "червоній зоні"

Лукашенко – росіянам: Припиніть брехати, "вагнерівці" все розповіли

Лукашенко заявив, що в Білорусі ховається ще одна група бойовиків

Побиття у поїзді: Укрзалізниця звільнить провідницю і працівників, які не допомогли жінці

У МОЗ готуються до другої хвилі COVID-19: у Європі вже починається

Усі новини...
МОЗ
Голос: МОЗ досі не купило жодного апарату ШВЛ
Медикам та водіям "швидкої" мають підняти зарплати – Степанов
У МОЗ назвали рівень смертності від коронавірусу
Останні новини
18:13
ФБР прийшла з обшуками в офіси Коломойського в Клівленді - ЗМІ
18:07
Тернопіль потрапив до червоної зони, бо тестує втричі більше людей – мер
17:55
Стали відомі зарплати в Українській Асоціації Футболу
17:39
Глава МЗС Естонії вимагає висилки українських робітників, які порушили правила самоізоляції
17:37
Підозрюваному в державній зраді генерал-майору СБУ оголосили ще одну підозру
17:18
У реанімаціях Івано-Франківська не залишилося вільних місць
17:08
Росія відповіла розлюченому Лукашенку: затриманих бойовиків "в образу не дадуть"
17:07
Реальне число випадків коронавірусу в Італії в 6 разів вище, ніж вважалося досі
17:05
"Укравтодор" назвав відремонтовану дорогу, рекордсменку зі смертельних ДТП
16:51
ООН прогнозує "катастрофу поколінь" через закриття шкіл
Усі новини...