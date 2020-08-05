Вибух в Бейруті: до 100 людей зросла кількість загиблих
Середа, 5 серпня 2020, 17:32
Наразі відомо мінімум про 100 загиблих, тисячі поранених внаслідок вибуху в порту столиці Лівану.
Джерело: ABC news
Деталі: За словами офіційних осіб, кількість загиблих внаслідок вибуху за ніч збільшилася як мінімум до 100, і щонайменше 4000 осіб були поранені.
Міські лікарні переповнені, деякі з поранених були змушені їхати до Тріполі – це понад 80 км на північ. Через вибух постраждали як мінімум три лікарні.
Передісторія:
- 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
- Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.
- Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинули понад 30 людей, а ще 3 тисячі поранені.
- ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.