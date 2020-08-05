Вибух в Бейруті: до 100 людей зросла кількість загиблих

Наразі відомо мінімум про 100 загиблих, тисячі поранених внаслідок вибуху в порту столиці Лівії.

Джерело: ABC news

Деталі: За словами офіційних осіб, кількість загиблих внаслідок вибуху за ніч збільшилася як мінімум до 100, і щонайменше 4000 осіб були поранені.

Міські лікарні переповнені, деякі з поранених були змушені їхати до Тріполі – це понад 80 км на північ. Через вибух постраждали як мінімум три лікарні.

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