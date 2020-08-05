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Вибух в Бейруті: до 100 людей зросла кількість загиблих

Середа, 5 серпня 2020, 17:32
ФОТО: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

Наразі відомо мінімум про 100 загиблих, тисячі поранених внаслідок вибуху в порту столиці Лівії.

Джерело: ABC news

Деталі: За словами офіційних осіб, кількість загиблих внаслідок вибуху за ніч збільшилася як мінімум до 100, і щонайменше 4000 осіб були поранені.

Міські лікарні переповнені, деякі з поранених були змушені їхати до Тріполі – це понад 80 км на північ. Через вибух постраждали як мінімум три лікарні.

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.
  • Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинули понад 30 людей, а ще 3 тисячі поранені.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: вибухЛіван


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