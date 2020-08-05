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Вибух в Бейруті: капітан судна розповів про арешт 2750 тонн аміачної селітри

Середа, 5 серпня 2020, 18:08

Капітан російського судна Борис Прокошев, який привіз в Бейрут 2 750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула 4 серпня, розповів, чому їх утримували в Лівані та арештували вантаж.

Джерело: Сибір.Реалії

Деталі: Він розповів, що у вересні 2014 року аміачну селітру вивантажили з арештованого судна. Причиною затримання була несплата власником судна портових зборів. Одразу виявилося, що цей власник не платив зарплатню минулій команді – і частина людей покинули корабель.

Влада Лівану відмовилася випускати капітана, старшого механіка, третього механіка і боцмана. Тому їм довелося жити 11 місяців на кораблі у порту. Прокошев розповів, що їм не дали ні грошей, ні продуктів – їх годував порт.

Капітан-росіянин каже, що щомісяця писав президенту своєї країни Володимиру Путіну.

Пряма мова Прокошева: "Я писав щомісяця Путіну. Писав, що нам тут гірше, ніж в ув'язненні. Ув'язнений знає, коли він вийде, а ми не знаємо, коли нас випустять! І чи відпустять взагалі!

Відповіддю була відписка: "ваше звернення відправлено в МЗС". Консульство мені сказало: "що ти хочеш, щоб Путін надіслав спецназ, щоб тебе тут боєм звільняли?".

Деталі: Вкінці-кінців члени екіпажу самі продали паливо та найняли адвоката, який подав до суду на владу Лівану. Країна не мала права утримувати росіян, тому їх відпустили.

Арештована з корабля селітра залишалася у порту Бейрута до цього часу.

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
  • Наразі відомо мінімум про 100 загиблих, тисячі поранених внаслідок вибуху в порту столиці Лівії.

Теми: корабліЛіванвибух


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