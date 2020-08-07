На столичному підприємстві "Київхліб" спалах COVID-19

За минулу добу у столиці зареєстрували 186 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 11 – серед дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 7 серпня

Пряма мова: "Новини, на жаль, невтішні. Цього тижня кількість хворих на коронавірус в Києві зростає щодня. 186 виявлених випадків тільки за минулу добу. 11 з них – у дітей".



Деталі: Серед нових хворих 94 жінки віком від 19 до 84 років, 81 чоловік віком від 19 до 70 років, 7 дівчаток – від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 року до 13 років. 20 людей госпіталізували.

Зокрема, зафіксували спалах на підприємстві "Київхліб". Спочатку із симптомами коронавірусу до медиків звернулися троє працівників пекарні №8, тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили та протестували усіх 77 працівників підприємства, 37 людей виявилися інфікованими.



Наразі цех-пекарню закрили на карантин. Там проводять дезінфекцію. А всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.



Крім того у Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. Він контактував з понад 60 людьми. Наразі у 3 із них – підозра на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (47), Деснянському (30) та у Святошинському (20) районах.

Станом на 7 серпня у столиці вже 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 142 людей. Водночас 3163 мешканці Києва подолали хворобу (з них 26 за минулу добу).

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