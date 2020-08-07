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Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:21
Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак
Фото з Facebook Міноборони

Україна домовляється з сепаратистами про нові 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі.

Джерело: Reuters з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака  

Пряма мова: "Сьогодні ми дуже близькі до погодження трьох, а може, й п'яти нових ділянок (для розведення військ – ред.)".

Деталі: Він уточнив, що наразі мова йде про щонайменше три нові ділянки.

Передісторія:

  • Восени 2019 року розведення сил та засобів відбулося біля населених пунктів "Золоте-4" та "Петрівське".
  • Під час зустрічі президентів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року було погоджено, що на Донбасі має відбутися розведення військ ще на трьох ділянках.
  • Українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та біля КПВВ "Гнутове".
  • Однак у лютому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що бойовики не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ, про яке було домовлено під час зустрічі президентів у "нормандському форматі".
  • 7 квітня заступник командувача операції Об’єднаних сил та представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Богдан Бондар повідомив, що сторони не змогли досягнути домовленостей щодо нового розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках.

Теми: УкраїнаДонбасАндрій Єрмак
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