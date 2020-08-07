Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:21
Фото з Facebook Міноборони

Україна домовляється з сепаратистами про нові 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі.

Джерело: Reuters з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака  

Пряма мова: "Сьогодні ми дуже близькі до погодження трьох, а може, й п'яти нових ділянок (для розведення військ – ред.)".

Деталі: Він уточнив, що наразі мова йде про щонайменше три нові ділянки.

Передісторія:

  • Восени 2019 року розведення сил та засобів відбулося біля населених пунктів "Золоте-4" та "Петрівське".
  • Під час зустрічі президентів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року було погоджено, що на Донбасі має відбутися розведення військ ще на трьох ділянках.
  • Українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та біля КПВВ "Гнутове".
  • Однак у лютому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що бойовики не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ, про яке було домовлено під час зустрічі президентів у "нормандському форматі".
  • 7 квітня заступник командувача операції Об’єднаних сил та представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Богдан Бондар повідомив, що сторони не змогли досягнути домовленостей щодо нового розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках.

Теми: УкраїнаДонбасАндрій Єрмак


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Усі новини...
Україна
На причалах у порту "Південний" зберігають майже 10 тис. тонн селітри
Міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів
Піраміда, таємне кохання Шевченка та червона Мата Харі і віцепрем'єр Британії. Чому потрібно побувати в Березовій Рудці на Полтавщині
Останні новини
13:21
Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак
13:17
Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем
13:13
"Нова пошта" відкриває новий сортувальний центр поблизу Харкова
12:58
фото СБУ затримала ексвійськового: закликав сепаратистів до бойових дій
12:56
фотоЗеленський: Із військовими інколи треба випити, що я і роблю
12:55
Які послуги при пологах мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я
12:50
Національний банк отримав нового заступника Шевченка
12:28
У Польщі вперше понад 800 нових хворих на коронавірус
12:18
Concert.ua оштрафували на 700 тисяч гривень через перешкоджання перевіркам
12:17
На столичному підприємстві "Київхліб" спалах COVID-19
Усі новини...