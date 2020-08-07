Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак

Україна домовляється з сепаратистами про нові 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі.

Джерело: Reuters з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Пряма мова: "Сьогодні ми дуже близькі до погодження трьох, а може, й п'яти нових ділянок (для розведення військ – ред.)".

Деталі: Він уточнив, що наразі мова йде про щонайменше три нові ділянки.

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