Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.

Джерело: оновлена мапа зон від Центру громадського здоров’я МОЗ

Оновлення: Мапа спершу оновилася, а потім повернулася до того вигляду, який мала тиждень тому. "Українська правда" намагається з’ясувати, в чому річ і який стан справ насправді.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначить рівні епідемічної безпеки щодо COVID-19 на засіданні, яке почнеться 7 серпня о 17:00, а дані, опубліковані до засідання комісії ТЕБ та НС, "не є офіційними".

Зрештою центральна комісія ТЕБ та НС на засіданні переглянула поділ регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 – і з червоної зони виключили Луцьк і Тернопіль.

Деталі: Відповідно до мапи, яка ненадовго з'явилася на ресурсі ЦГЗ МОЗу, Харківська область, на відміну від обласного центру, зелена.

Крім Харкова, у червону зону з минулої п'ятниці потрапив Костопільський район Рівненської області.

Натомість Луцьк із "червоного" став "помаранчевим".

Кіцманський район Чернівецької області за тиждень не покращив показники – і залишається у червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Львів і три райони Львівської області (Пустомитівський, Перемишлянський, Миколаївський) залишилися "помаранчевими".

Також помаранчеві – Рівненський район Рівненської області (але сам обласний центр – "зелений"), м. Івано-Франківськ і Городенківський район Івано-Франківської області, місто Чернівці.

Частина Чернігівської області, включно з Ніжином та Прилуками, опинилася в "жовтій зоні".

Жовтими є м. Хмельницький і три райони Хмельницької області, а також міста Житомир, Бердичів і деякі райони Житомирської області.

Також "жовті" – Закарпаття, частини Рівненської, Львівської та Чернівецької областей.

Столиця Київ і Київська область залишилися у "зеленій зоні".

Від УП: При поділі на зони враховують такі показники: завантаженість хворими на COVID-19 у лікарнях – не більше 50% ліжко-місць; середня кількість проведених тестів – не менш 24 на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування – не більше 10%.

Центральна комісія ТЕБ та НС засідає по п'ятницях і переглядає зони: якщо 5 днів поспіль показники гірші за норму – зона темнішає, якщо 3 дні поспіль показники покращуються – зона світлішає.

У зеленій зоні треба носити маски у громадських місцях, на масових заходах можливо збиратися не більше 1 особи на 5 м кв, кінотеатри й театри можуть заповнюватися не більше як на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті – лише за кількістю місць для сидіння.

У жовтій зоні, до того ж, обмежено відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

У помаранчевій – заборонено роботу закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі, планова госпіталізація, дитячих таборів, масові заходи можуть проводитись з розрахунку не більше 1 людини на 20 кв. м.

У червоній зоні заборонено роботу громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ.

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