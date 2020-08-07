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Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:29

Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.

Джерело: оновлена мапа від Центру громадського здоров’я МОЗ

Деталі: Центральна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 серпня засідала й розглядала 4 епідемічні показники кожного регіону за останній тиждень.

Крім Харкова, у червону зону потрапив Костопільський район Рівненської області.

Натомість Луцьк із "червоного" став "помаранчевим".

Кіцманський район Чернівецької області за тиждень не покращив показники – і залишається у червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Теми: карантинепідеміякоронавірусCovid-2019Харків


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