Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"
П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:29
Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.
Джерело: оновлена мапа від Центру громадського здоров’я МОЗ
Деталі: Центральна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 серпня засідала й розглядала 4 епідемічні показники кожного регіону за останній тиждень.
Крім Харкова, у червону зону потрапив Костопільський район Рівненської області.
Натомість Луцьк із "червоного" став "помаранчевим".
Кіцманський район Чернівецької області за тиждень не покращив показники – і залишається у червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки.