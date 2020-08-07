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Для безпеки пасажирів Укрзалізниця запустить у поїзди охорону

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:46
Для безпеки пасажирів Укрзалізниця запустить у поїзди охорону

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик повідомив, що в компанії розробили програму для підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова Юрика: "Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах".

Деталі: Вказану програму в УЗ планують презентувати наступного тижня.

За словами Юрика, мета програми — чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони.

Як результат у залізниці сподіваються підвищити рівень безпеки пасажирів під час подорожі.

Нагадаємо

  • В ніч на 31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина. 
  • Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.
  • Лугова побоюється, щоб нападника не визнали психічно хворим. За її словами, чоловік все робив усвідомлено і продумав кожну деталь. 
  • 4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.
  • Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту також там обіцяли вийти на того, хто "кришує" побори між провідниками та пасажирами без квитків.

Теми: УкрзалізницяМВС
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