Для безпеки пасажирів Укрзалізниця запустить у поїзди охорону

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик повідомив, що в компанії розробили програму для підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова Юрика: "Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах".

Деталі: Вказану програму в УЗ планують презентувати наступного тижня.

За словами Юрика, мета програми — чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони.

Як результат у залізниці сподіваються підвищити рівень безпеки пасажирів під час подорожі.

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