Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті

На прохання влади Лівану Інтерпол направив у Бейрут команду своїх експертів для розслідування причин двох вибухів, які 4 серпня вбили понад 150 людей і зруйнували частину міста.

Джерело: сайт Інтерполу

Детали: Зокрема, до міста їде спецгрупа реагування на інциденти, у складі якої є спеціалісти з ідентифікації загиблих.

За даними організації, ще багато людей лишаються зниклими безвісти.

Пряма мова глави Інтерполу Юргена Стока: "Досвід Інтерполу щодо надання такого типу допомоги може суттєво допомогти місцевій владі, і ми будемо продовжувати надавати будь-яку допомогу, яку попросить Ліван".

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