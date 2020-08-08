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Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті

Субота, 8 серпня 2020, 06:43
Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті

На прохання влади Лівану Інтерпол направив у Бейрут команду своїх експертів для розслідування причин двох вибухів, які 4 серпня вбили понад 150 людей і зруйнували частину міста.

Джерело: сайт Інтерполу

Детали: Зокрема, до міста їде спецгрупа реагування на інциденти, у складі якої є спеціалісти з ідентифікації загиблих.

За даними організації, ще багато людей лишаються зниклими безвісти.

Пряма мова глави Інтерполу Юргена Стока: "Досвід Інтерполу щодо надання такого типу допомоги може суттєво допомогти місцевій владі, і ми будемо продовжувати надавати будь-яку допомогу, яку попросить Ліван".

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут., пошкодивши будинки на відстані до 10 км. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, вибух забрав життя більше сотні людей, ще щонайменше 5 тисяч були поранені.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху міг бути склад з нітратом амонію, який зберігався там з 2014 року.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, 6 років зберігали без відповідних заходів безпеки.
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
  • Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування вибуху.

Українська правда
Теми: ЛіванвибухІнтерпол
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