"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього
Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що на Вищу раду правосуддя чиниться "безпрецедентний тиск", однак вона "зробила те, що повинна була".
Джерело: Вовк в Facebook
Пряма мова Вовка: "Не дивлячись на безпрецедентний тиск, ВРП об'єктивно підійшла до цього питання і зробила те, що повинна була зробити згідно з буквою і духом закону - повернула клопотання без розгляду, оскільки підозру не було вручено належним чином.
Це не фінал даної історії, але це жирна кома, яка вже дозволяє задати деякі питання.
Чому мовчав ВС, ніяк не реагуючи на безпрецедентний і абсолютно незаконний тиск на судову систему? Як оцінювати інформаційні атаки і вкиди з боку НАБУ і його легіону бродячих активістів про нібито вручення мені підозри, розшуку та інше? Хто понесе відповідальність? Можливо, особа, яка всупереч рішення КС вважає себе директором НАБУ?".
Що було раніше: Вища рада правосуддя відмовився відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оскільки прокуратура не довела, що вручила підозра Вовку належним чином.
Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.
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Нагадаємо:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
- За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.