"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що на Вищу раду правосуддя чиниться "безпрецедентний тиск", однак вона "зробила те, що повинна була".

Джерело: Вовк в Facebook

Пряма мова Вовка: "Не дивлячись на безпрецедентний тиск, ВРП об'єктивно підійшла до цього питання і зробила те, що повинна була зробити згідно з буквою і духом закону - повернула клопотання без розгляду, оскільки підозру не було вручено належним чином.

Це не фінал даної історії, але це жирна кома, яка вже дозволяє задати деякі питання.

Чому мовчав ВС, ніяк не реагуючи на безпрецедентний і абсолютно незаконний тиск на судову систему? Як оцінювати інформаційні атаки і вкиди з боку НАБУ і його легіону бродячих активістів про нібито вручення мені підозри, розшуку та інше? Хто понесе відповідальність? Можливо, особа, яка всупереч рішення КС вважає себе директором НАБУ?".

Що було раніше: Вища рада правосуддя відмовився відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оскільки прокуратура не довела, що вручила підозра Вовку належним чином.

Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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