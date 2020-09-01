Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього

Вівторок, 1 вересня 2020, 17:44

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що на Вищу раду правосуддя чиниться "безпрецедентний тиск", однак вона "зробила те, що повинна була".

Джерело: Вовк в Facebook

Пряма мова Вовка: "Не дивлячись на безпрецедентний тиск, ВРП об'єктивно підійшла до цього питання і зробила те, що повинна була зробити згідно з буквою і духом закону - повернула клопотання без розгляду, оскільки підозру не було вручено належним чином.

Це не фінал даної історії, але це жирна кома, яка вже дозволяє задати деякі питання.

Чому мовчав ВС, ніяк не реагуючи на безпрецедентний і абсолютно незаконний тиск на судову систему? Як оцінювати інформаційні атаки і вкиди з боку НАБУ і його легіону бродячих активістів про нібито вручення мені підозри, розшуку та інше? Хто понесе відповідальність? Можливо, особа, яка всупереч рішення КС вважає себе директором НАБУ?".

Що було раніше: Вища рада правосуддя відмовився відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оскільки прокуратура не довела, що вручила підозра Вовку належним чином.

Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Нагадаємо:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
  • У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
  • За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Українська правда
Теми: Окружний адмінсудПавло Вовк Вища рада правосуддя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка

Зеленський вважає, що українські школи готові до дистанційного навчання

відеоВ українській армії з'явилися нові емблеми та знаки

фото, відеоУ Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані

Шмигаль прогнозує по 3 тисячі хворих на COVID-19 щодня до початку жовтня

аудіоНАБУ перед засіданням по судді Вовку виклало докази його зв'язків із ВРП

Усі новини...
Окружний адмінсуд
ВРП пояснила, чому не відсторонила Вовка
ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка
Суддів ОАСК вберегли від ВАКСу: апеляцію про підслідність справи розгляне інший суд
Останні новини
18:18
Шмигаль заявив, що карантин можуть продовжити і після 31 жовтня
18:01
Через карантин скоротився обсяг грошових переказів в Україну – НБУ
17:44
"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього
17:43
Гривня послабилась на закритті міжбанку
17:42
фотоСиловики тренувалися відбивати напади на Північно-Кримський канал
17:24
Криклій анонсував єдиний квиток для поїздів та метро
16:50
Рада планує збільшити штрафи за паління рослин, торфовищ та іншу шкоду довкіллю
16:15
ВРП пояснила, чому не відсторонила Вовка
16:11
У митрополита ПЦУ виявили коронавірус
15:47
"Бандити з Армії Крайової": посол Польщі обурений відкриттям меморіальної таблиці на Львівщині
Усі новини...