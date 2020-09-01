ВРП пояснила, чому не відсторонила Вовка

Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, бо прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином.

Джерело: пресслужба ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду генеральному прокурору Венедіктовій Ірині клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла у зв'язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення повідомлення судді про підозру і, відповідно, суддя не набув статусу підозрюваного".

Деталі: За поданням генпрокурора Вовка мали відсторонити тимчасово "у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності".

Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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