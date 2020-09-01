ВРП пояснила, чому не відсторонила Вовка
Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, бо прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином.
Джерело: пресслужба ВРП
Дослівно: "Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду генеральному прокурору Венедіктовій Ірині клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла у зв'язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення повідомлення судді про підозру і, відповідно, суддя не набув статусу підозрюваного".
Деталі: За поданням генпрокурора Вовка мали відсторонити тимчасово "у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності".
Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.
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Нагадаємо:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
- За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.