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ВРП пояснила, чому не відсторонила Вовка

Вівторок, 1 вересня 2020, 16:15

Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, бо прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином.

Джерело: пресслужба ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду генеральному прокурору Венедіктовій Ірині клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла у зв'язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення повідомлення судді про підозру і, відповідно, суддя не набув статусу підозрюваного".

Деталі: За поданням генпрокурора Вовка мали відсторонити тимчасово "у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності".

Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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Нагадаємо:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
  • У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
  • За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Українська правда
Теми: Павло Вовк Окружний адмінсудВища рада правосуддя


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