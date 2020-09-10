Попри домовленості бойовики на Донбасі розширюють позиції і стягують зброю до лінії зіткнення

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували нові порушення домовленостей з боку бойовиків на Донбасі .

Джерело: українська сторона СЦКК

Деталі: За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 9 вересня, під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території виявив з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Так, 7 вересня зафіксовано продовження наявної траншеї поблизу населеного пункту Березівське Луганської області. А 8 вересня команда СММ ОБСЄ зафіксувала 5 осіб збройних формувань із лопатами біля однієї з їхніх позицій на північно-східній стороні дороги місцевого значення поблизу Раївки Луганської області.

Також під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ з порушенням лінії відведення на полігонах було зафіксовано 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 6 буксируваних гаубиць (Д-30А"Жаба", 122 мм) поблизу Бугаївки Луганської області, а також три реактивних системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік Покровки Донецької області.

Крім того, на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка на Луганщині було виявлено дванадцять танків (імовірно Т-64 – 5 одиниць; невстановленого типу – 7 одиниць) та три ймовірно зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"). На полігоні поблизу Тернового, на Донеччині, патрулем зафіксовано чотири танки (невстановленого типу), а на полігоні поблизу Покровки – три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм); три буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм); десять танків (невстановленого типу) поза межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК наголошує: зафіксовані факти вказують на порушення незаконними збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, це стосується розширення та поглиблення позицій, а також систематичного нарощення озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення.

Чому це важливо: Згідно з досягнутими в кінці липня домовленостями, на Донбасі має панувати всеоохоплюючий режим тиші, сторони мають залишатися на встановлених позиціях, зброю має бути відведено. Бойовики час від часу провокують українських воїнів обстрілами. В останній тиждень ситуація загострилася: внаслідок ворожих обстрілів та підриву на вибухових пристроях є загиблі і поранені з боку Об’єднаних сил.

При цьому бойовики звинуватили українську сторону в порушеннях домовленостей, зокрема в облаштуванні нових позицій. Ватажок "ДНР" навіть анонсував прицільний обстріл українських позицій у населеному пункті Шуми поблизу Горлівки.

Після цього на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленість про спільне інспектування 10 вересня в районі населеного пункту Шуми спостерігачами ОБСЄ за участю сторін ТКГ з "вкрай обмеженим проявом присутності бойовиків".

Водночас ближче до анонсованого часу інспекції 10 вересня стало відомо, що її "тимчасово скасовано".