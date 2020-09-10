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На Донбассе боевики расширяют позиции и стягивают оружие к линии соприкосновения

Четверг, 10 сентября 2020, 13:23

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны боевиков на Донбассе.

Источник: украинская сторона СЦКК

Детали: По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 9 сентября, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушение договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

Так, 7 сентября зафиксировано продолжение имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. А 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области.

Также во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области.

Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Бугаевка Луганской области было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 - 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и три вероятно зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"). На полигоне вблизи Тернового, Донецкой области, патруль зафиксировал четыре танка (неустановленного типа), а на полигоне близ Покровки - три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм); три буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм); десять танков (неустановленного типа) за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК отмечает: зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения.

Почему это важно: Согласно достигнутым в конце июля договоренностям, на Донбассе должен царить всеобъемлющий режим тишины, стороны должны оставаться на установленных позициях, оружие должно быть отведено. Боевики время от времени провоцируют украинских воинов обстрелами. В последнюю неделю ситуация обострилась: в результате вражеских обстрелов и подрыва на взрывных устройствах есть погибшие и раненные со стороны Объединенных сил.

При этом боевики обвинили украинскую сторону в нарушениях договоренностей, в частности в обустройстве новых позиций. Главарь "ДНР" даже анонсировал прицельный обстрел украинских позиций в населенном пункте Шумы вблизи Горловки.

После этого на заседании безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о совместном инспектировании 10 сентября в районе населенного пункта Шумы наблюдателями ОБСЕ с участием сторон ТКГ с "крайне ограниченным проявлением присутствия боевиков".

Но ближе к анонсированному времени инспекции 10 сентября стало известно, что она "временно отменяется".

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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