Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа

Четвер, 10 вересня 2020, 14:29
ФОТО DAILYMAIL.CO.UK

Сильна пожежа спалахнула в руїнах порту Бейрута 10 вересня – через 37 днів після того, як потужний вибух завдав значних руйнувань місту.

Джерело: Reuters з посиланням на ліванське військове джерело, Dailymail

Дослівно Reuters: "В порту Бейрута загорівся склад шин і масла. Над столицею Лівану утворився величезний стовп чорного диму". 

 
Фото dailymail.co.uk

Деталі: Причина загоряння поки невідома. 

 
Фото dailymail.co.uk

Передісторія: 

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: Ліванпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Відео, фотоСБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ

Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Усі новини...
Ліван
Україна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона
Вибух у Бейруті: Україна направить до Лівану гуманітарний вантаж
Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку
Останні новини
17:57
ЄС закликав Росію до негайних дій у справі викраденого чеченського активіста
17:40
фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих
17:20
У Данії підтримали заяви Німеччини про можливу зупинку будівництва "Північного потоку-2"
17:00
Голова Чернігівської ОДА подав у відставку
16:50
"Жовті жилети" повернулися з протестами на вулиці Франції
16:42
Єрмак: Червоний Хрест отримає безперешкодний доступ на територію ОРДЛО
16:27
Колесникову перевели з СІЗО Мінська до Жодіно
16:08
Зеленський анонсував ще одну зустріч радників у нормандському форматі
15:58
В аеропорту Одеси до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу
15:56
Меркель: прагнення до демократії в Білорусі розтоптано ногами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!