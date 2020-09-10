У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа

Сильна пожежа спалахнула в руїнах порту Бейрута 10 вересня – через 37 днів після того, як потужний вибух завдав значних руйнувань місту.

Джерело: Reuters з посиланням на ліванське військове джерело, Dailymail

Дослівно Reuters: "В порту Бейрута загорівся склад шин і масла. Над столицею Лівану утворився величезний стовп чорного диму".

Фото dailymail.co.uk

Деталі: Причина загоряння поки невідома.

Фото dailymail.co.uk

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