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У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа

Четвер, 10 вересня 2020, 14:29
У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа
ФОТО DAILYMAIL.CO.UK

Сильна пожежа спалахнула в руїнах порту Бейрута 10 вересня – через 37 днів після того, як потужний вибух завдав значних руйнувань місту.

Джерело: Reuters з посиланням на ліванське військове джерело, Dailymail

Дослівно Reuters: "В порту Бейрута загорівся склад шин і масла. Над столицею Лівану утворився величезний стовп чорного диму". 

 
Фото dailymail.co.uk

Деталі: Причина загоряння поки невідома. 

 
Фото dailymail.co.uk

Передісторія: 

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ліванпожежа
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