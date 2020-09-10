У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа
Четвер, 10 вересня 2020, 14:29
Сильна пожежа спалахнула в руїнах порту Бейрута 10 вересня – через 37 днів після того, як потужний вибух завдав значних руйнувань місту.
Джерело: Reuters з посиланням на ліванське військове джерело, Dailymail
Дослівно Reuters: "В порту Бейрута загорівся склад шин і масла. Над столицею Лівану утворився величезний стовп чорного диму".
Деталі: Причина загоряння поки невідома.
Передісторія:
- 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
- ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.