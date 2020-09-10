В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
Четверг, 10 сентября 2020, 14:29
Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу.
Источник: Reuters со ссылкой на ливанский военный источник, Dailymail
Дословно Reuters: "В порту Бейрута загорелся склад шин и масла. Над столицей Ливана образовался огромный столб черного дыма".
Детали: Причина возгорания пока неизвестна.
Предыстория:
- 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.