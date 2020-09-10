В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу.

Источник: Reuters со ссылкой на ливанский военный источник, Dailymail

Дословно Reuters: "В порту Бейрута загорелся склад шин и масла. Над столицей Ливана образовался огромный столб черного дыма".

Фото dailymail.co.uk

Детали: Причина возгорания пока неизвестна.

Фото dailymail.co.uk

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