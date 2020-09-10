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В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

Четверг, 10 сентября 2020, 14:29
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
ФОТО DAILYMAIL.CO.UK

Сильный пожар вспыхнул в развалинах порта Бейрута 10 сентября – через 37 дней после того, как мощный взрыв принес значительные разрушения городу.

Источник: Reuters со ссылкой на ливанский военный источник, Dailymail

Дословно Reuters: "В порту Бейрута загорелся склад шин и масла. Над столицей Ливана образовался огромный столб черного дыма". 

 
Фото dailymail.co.uk

Детали: Причина возгорания пока неизвестна.  

 
Фото dailymail.co.uk

Предыстория: 

  • 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

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Темы: Ливанпожар
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