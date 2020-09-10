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Зрив перемир'я: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях

Четвер, 10 вересня 2020, 15:57
Зрив перемир'я: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях

Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: За його інформацією, обстріл вівся зі стрілецькоої зброї, він був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Зазначається, що українська розвідка попередила про такі дії збройних формувань РФ, тому "швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ".

Дослівно: "Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби".

Передісторія: 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.

Однак 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія і представники ОРДО висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

Українська правда

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Теми: Донбасперемир’яОРДЛО
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