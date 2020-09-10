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Срыв перемирия: боевики открыли огонь по украинским позициям

Четверг, 10 сентября 2020, 15:57

Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: По его информации, обстрел велся из стрелкового оружия, он был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Отмечается, что украинская разведка предупредила о таких действиях вооруженных формирований РФ, поэтому "быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ".

Дословно: "Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки".

Предыстория: 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.

Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.

Однако 10 сентября украинская сторона отменила эту инспекцию, поскольку Россия и представители ОРДО выдвинули к ней новые требования, которые грубо нарушают предыдущие договоренности.

Украинская правда
Темы: ДонбассперемириеОРДЛО


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