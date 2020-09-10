В Беларуси досматривали автомобиль украинского посла с нарушением международного права

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, что по дороге из Киева в Минск на границе его личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками.

Источник: Кизим в интервью tut.by

Прямая речь Кизима: "В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации.

Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками с нарушением норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом, руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения.

Но самое главное я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае инцидент для меня был неприятным. И как я понял, начальник пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота на МИД Беларуси

Детали: Он рассказал, что посольство после этих событий направило соответствующую ноту в МИД Беларуси.

Справка: Статья 36 Венской конвенции о дипломатических отношениях гласит:

"Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя".

Что было раньше: 17 августа МИД вызвал для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

7 сентября Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.