Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом
Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером".
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Рішення прийняли одноголосно: "за" висловились 91 член парламенту. Авторами резолюції стали міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс.
Цією ж резолюцією парламентарі закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії визначати політичний курс свого сусіда.
Зазначимо, що це перша країна у світі, яка визнала Тихановську обраним президентом.
Водночас визначити, скільки саме голосів отримала суперниця Лукашенка на виборах не видається можливим. Офіційно ЦВК Білорусі оголосила, що чинний лідер набрав 80% голосів виборців, а Тихановська – 10%. Опозиційні екзит-поли свідчили, що Тихановська перемогла із великим відривом.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть,бо його "не для того обрав народ".