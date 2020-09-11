Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом

П'ятниця, 11 вересня 2020, 00:24
Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом

Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером". 

Джерело: "Радіо Свобода

Деталі: Рішення прийняли одноголосно: "за" висловились 91 член парламенту. Авторами резолюції стали міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс.

Цією ж резолюцією парламентарі закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії визначати політичний курс свого сусіда.

Зазначимо, що це перша країна у світі, яка визнала Тихановську обраним президентом. 

Водночас визначити, скільки саме голосів отримала суперниця Лукашенка на виборах не видається можливим. Офіційно ЦВК Білорусі оголосила, що чинний лідер набрав 80% голосів виборців, а Тихановська – 10%. Опозиційні екзит-поли свідчили, що Тихановська перемогла із великим відривом. 

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть,бо його "не для того обрав народ".

Українська правда
Теми: БілорусьТихановськаЛитваЛукашенковибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: