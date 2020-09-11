Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом

Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Рішення прийняли одноголосно: "за" висловились 91 член парламенту. Авторами резолюції стали міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс.

Цією ж резолюцією парламентарі закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії визначати політичний курс свого сусіда.

Зазначимо, що це перша країна у світі, яка визнала Тихановську обраним президентом.

Водночас визначити, скільки саме голосів отримала суперниця Лукашенка на виборах не видається можливим. Офіційно ЦВК Білорусі оголосила, що чинний лідер набрав 80% голосів виборців, а Тихановська – 10%. Опозиційні екзит-поли свідчили, що Тихановська перемогла із великим відривом.

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