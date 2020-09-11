Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом

П'ятниця, 11 вересня 2020, 00:24

Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером". 

Джерело: "Радіо Свобода

Деталі: Рішення прийняли одноголосно: "за" висловились 91 член парламенту. Авторами резолюції стали міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс.

Цією ж резолюцією парламентарі закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії визначати політичний курс свого сусіда.

Зазначимо, що це перша країна у світі, яка визнала Тихановську обраним президентом. 

Водночас визначити, скільки саме голосів отримала суперниця Лукашенка на виборах не видається можливим. Офіційно ЦВК Білорусі оголосила, що чинний лідер набрав 80% голосів виборців, а Тихановська – 10%. Опозиційні екзит-поли свідчили, що Тихановська перемогла із великим відривом. 

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть,бо його "не для того обрав народ".

Українська правда
Теми: БілорусьТихановськаЛитваЛукашенковибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Новини 10 вересня: інспекція в районі зриву "тиші", хасиди в Умані

інфографікаМедведчук володіє землею на узбережжі Болгарії на 20 млн євро – Bihus.Info

мапа, інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Київ уже в помаранчевій

Зрив перемир'я: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях

Усі новини...
Білорусь
Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі
У Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права
Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності
Останні новини
00:24
Литовський парламент визнав Тихановську законним президентом
23:55
Путін просив вибачення у президента Сербії за "жарт" свого дипломата
23:16
фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі
22:50
Синоптики обіцяють спеку на вихідні
22:18
інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"
21:55
На карантин закрили школу, дитсадок та амбулаторію на Полтавщині
21:32
Новини 10 вересня: інспекція в районі зриву "тиші", хасиди в Умані
21:19
Не дотримуються карантину 64% гуртожитків Києва – Держспоживслужба
20:50
У Польщі підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом
20:37
Новини економіки: зміна монетарної політики НБУ, виграш банку Ахметова в УЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!