Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом

Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой оппозиционер и участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановська признается законным лидером страны, Александра Лукашенко Сейм назвал "нелегитимным лидером".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Решение приняли единогласно: "за" высказались 91 член парламента. Авторами резолюции стали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Этой же резолюцией парламентарии призвали международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определять политический курс своего соседа.

Отметим, что это первая страна в мире, которая признала Тихановскую избранным президентом.

В то же время определить, сколько именно голосов получила соперница Лукашенко на выборах не представляется возможным. Официально ЦИК Беларуси объявила, что действующий лидер набрал 80% голосов избирателей, а Тихановская – 10%. Оппозиционные экзит-полы свидетельствовали, что Тихановськая победила с большим отрывом.

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