Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом
Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой оппозиционер и участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановська признается законным лидером страны, Александра Лукашенко Сейм назвал "нелегитимным лидером".
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Решение приняли единогласно: "за" высказались 91 член парламента. Авторами резолюции стали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.
Этой же резолюцией парламентарии призвали международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определять политический курс своего соседа.
Отметим, что это первая страна в мире, которая признала Тихановскую избранным президентом.
В то же время определить, сколько именно голосов получила соперница Лукашенко на выборах не представляется возможным. Официально ЦИК Беларуси объявила, что действующий лидер набрал 80% голосов избирателей, а Тихановская – 10%. Оппозиционные экзит-полы свидетельствовали, что Тихановськая победила с большим отрывом.
Читайте также:
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Напомним:
- В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
- Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ".