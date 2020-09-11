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Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом

Пятница, 11 сентября 2020, 00:24

Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой оппозиционер и участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановська признается законным лидером страны, Александра Лукашенко Сейм назвал "нелегитимным лидером".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Решение приняли единогласно: "за" высказались 91 член парламента. Авторами резолюции стали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Этой же резолюцией парламентарии призвали международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определять политический курс своего соседа.

Отметим, что это первая страна в мире, которая признала Тихановскую избранным президентом.

В то же время определить, сколько именно голосов получила соперница Лукашенко на выборах не представляется возможным. Официально ЦИК Беларуси объявила, что действующий лидер набрал 80% голосов избирателей, а Тихановская – 10%. Оппозиционные экзит-полы свидетельствовали, что Тихановськая победила с большим отрывом. 

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Напомним: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
  • Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ".

Украинская правда
Темы: БеларусьТихановскаяЛитваЛукашенковиборы


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