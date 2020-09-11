Шабунін: Тепер Медведчук і росіяни контролюють в ОГП три важливі напрямки

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила своєму новому заступнику Максиму Якубовському, який працював із кумом російського президента Віктором Медведчуком, нагляд за провадженнями про військові злочини, про злочини проти Майдану, про злочини правоохоронців.

Джерело: голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Як ми в ЦПК і попереджали генпрокурорка Зеленського віддала юристу Медведчука (Якубовському) наступні напрямки:

- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.

- Департамент організації, процесуального керівництва розслідування та обвинувачення у провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках. Це департаменти по злочинах Майдану.

- Департамент процесуального керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронним органами.

Тепер, дякуючи Зеленському, Медведчук і росіяни контролюють три надважливі напрямки правоохоронної системи України".

Цьому передувало: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського, який колись працював із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

За даними розслідування PROSUD, із прокуратурою пов’язане все професійне життя Максима Якубовського, крім двох років: з 2011 до 2013 рр він працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у червні 2015 року показував відео від 2013 року: Якубовський брав участь у заході "Українського вибору" Віктора Медведчука і казав, що "ми, в "Українському виборі" вважаємо...". Крім того, він писав, що на офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано телефон, який збігався з номером телефону центрального офісу "Українського вибору" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в березні 2016 року повідомляло про непомірні статки військового прокурора Південного регіону Максима Якубовського, зокрема про його автомобілі.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника новоствореної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак він не дійшов до фіналу конкурсу.

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