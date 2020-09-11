Шабунин: Теперь Медведчук и россияне контролируют в ОГП три важных направления

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова поручила своему новому заместителю Максиму Якубовскому, который работал с кумом российского президента Виктором Медведчуком, надзор за производствами о военных преступлениях, о преступлениях против Майдана, о преступлениях правоохранителей.

Источник: глава правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Как мы в ЦПК и предупреждали, генпрокурорша Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:

- Специализированную прокуратуру в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Это департаменты по преступлениям Майдана.

- Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.

Теперь, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют три сверхважных направления правоохранительной системы Украины".

Этому предшествовало: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского, который когда-то работал с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

по данным расследования PROSUD, с прокуратурой связана вся профессиональная жизнь Максима Якубовского, кроме двух лет: с 2011 по 2013 гг он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом Владимира Путина – Виктором Медведчуком.

Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своих доходов.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео от 2013 года: Якубовский участвовал в мероприятии "Украинская выбора" Виктора Медведчука и говорил, что "мы, в "Украинском выборе" считаем...". Кроме того, он писал, что на официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан телефон, который совпадал с номером телефона центрального офиса "Украинской выбора" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в марте 2016 года сообщало о непомерном благосостоянии военного прокурора Южного региона Максима Якубовского, в частности о его автомобилях.

Осенью 2015 года Максим Якубовский был одним из 128 претендентов на должность руководителя новой Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но он не дошел до финала конкурса.

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