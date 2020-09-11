Президент Росії Володимир Путін і виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 14 вересня в Сочі.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "14 вересня в Сочі відбудеться зустріч Володимира Путіна з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, який буде перебувати в Російській Федерації з робочим візитом".

Деталі: Відзначається, що під час переговорів планують обговорити ключові питання "подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва".

Зокрема, реалізацію великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також "перспективи просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави".

Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що виконувач обов’язків президента Білорусі Олександр Лукашенко прибуде у Москву з робочим візитом 14 вересня, і що у Лукашенка "буде спілкування з президентом Путіним".

Що було раніше: Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що питання злиття або поглинання Росією Білорусі не стоїть на порядку денному майбутнього візиту Олександра Лукашенка до Москви. Обговорюватися буде інтеграція в межах Союзної держави.

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