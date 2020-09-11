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Лукашенко приїде у Москву 14 вересня

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:59

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що виконувач обов’язків президента Білорусі Олександр Лукашенко прибуде у Москву з робочим візитом у понеділок, 14 вересня.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Так, візит Лукашенка дійсно відбудеться в понеділок, 14 вересня, буде робочий візит. У нього (Лукашенка) буде спілкування з президентом Путіним".

Деталі: При цьому Пєсков уточнив, що підписання документів не планується.

Що було раніше: Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що питання злиття або поглинання Росією Білорусі не стоїть на порядку денному майбутнього візиту Олександра Лукашенка до Москви. Обговорюватися буде інтеграція в межах Союзної держави.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоРосіяБілорусьПутін


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