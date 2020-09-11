Путін і Лукашенко зустрінуться в Сочі 14 вересня
Президент Росії Володимир Путін і виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 14 вересня в Сочі.
Джерело: сайт Кремля
Дослівно: "14 вересня в Сочі відбудеться зустріч Володимира Путіна з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, який буде перебувати в Російській Федерації з робочим візитом".
Деталі: Відзначається, що під час переговорів планують обговорити ключові питання "подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва".
Зокрема, реалізацію великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також "перспективи просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави".
Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що виконувач обов’язків президента Білорусі Олександр Лукашенко прибуде у Москву з робочим візитом 14 вересня, і що у Лукашенка "буде спілкування з президентом Путіним".
Що було раніше: Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що питання злиття або поглинання Росією Білорусі не стоїть на порядку денному майбутнього візиту Олександра Лукашенка до Москви. Обговорюватися буде інтеграція в межах Союзної держави.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
- Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.