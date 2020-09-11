Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом в понедельник, 14 сентября.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным".

Детали: При этом Песков уточнил, что подписания документов не планируется.

Что было раньше: Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

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