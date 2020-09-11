Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 14 сентября в Сочи.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "14 сентября в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом".

Детали: Отмечается, что в ходе переговоров планируют обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества".

В частности, реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также "перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом 14 сентября, и что у "Лукашенко будет общение с президентом Путиным".

Что было раньше: Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

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