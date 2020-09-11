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Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Пятница, 11 сентября 2020, 15:35
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 14 сентября в Сочи.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "14 сентября в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом".

Детали: Отмечается, что в ходе переговоров планируют обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества".

В частности, реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также "перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства". 

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом 14 сентября, и что у "Лукашенко будет общение с президентом Путиным". 

Что было раньше: Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоРосcияБеларусьПутин
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