Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко приедет в Москву 14 сентября

Пятница, 11 сентября 2020, 12:59

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом в понедельник, 14 сентября.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным". 

Детали: При этом Песков уточнил, что подписания документов не планируется.

Что было раньше: Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоРосcияБеларусьПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Румыния снова в "зеленом" списке Украины, курорты для украинцев - без изменений

Впервые в Киеве за сутки свыше 400 новых больных коронавирусом, семеро людей умерли

Тимошенко преодолела COVID-19

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19

фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе

инфографикаДеркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Все новости...
Лукашенко
Я не хотела бы, чтобы Россия или другие страны вмешивались в наши дела – Тихановская
Саммит глав центральноевропейских государств будет сосредоточен на Беларуси – СМИ
Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом
Последние новости
14:35
В МОН уточнили, кто должен разобраться с качеством школьного питания
14:28
ЕС увеличивает бюджет на 6,2 млрд евро из-за коронавируса
13:58
Беларусь не договорилась с МВФ об экстренном финансировании на почти миллиард долларов
13:57
Пропаганду в Беларуси курируют 32 сотрудника Russia Today – СМИ
13:56
Против Порошенко начали 15 новых производств – адвокаты
13:52
Лукашенко под охраной автозаков приехал "общаться с учеными"
13:36
Четверть россиян считают свои семьи бедными  
13:23
В финансовом комитете Рады допускают отставку Марченко
13:15
видеоТихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет
13:14
фотоВ Житомирской области упал дельтаплан: пилот погиб
Все новости...