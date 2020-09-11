Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом в понедельник, 14 сентября.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС
Прямая речь: "Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным".
Детали: При этом Песков уточнил, что подписания документов не планируется.
Что было раньше: Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
- Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.