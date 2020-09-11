Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників

Кілька громадських організацій звернулися до президента Володимира Зеленского і генпрокурора Ірини Венедіктової із закликом звільнити двох заступників - голови ОП Олега Татарова і голови ОГП Максима Якубовського, – які раніше працювали в уряді Миколи Азарова і в кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Центр прав людини ZMINA

Дослівно: "Закликаємо:

– Ірину Венедіктову: звільнити Максима Якубовського з посади заступника генерального прокурора і забезпечити незалежність прокурорів департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв’язку з масовими протестами у 2013–2014 роках;

– Володимира Зеленського: звільнити Олега Татарова з посади заступника керівника Офісу президента та в майбутньому не допускати призначень на відповідальні високі політичні посади осіб, які виправдовували та покривали масові злочини та порушення прав людини й самі уособлюють авторитарний режим Януковича, оскільки обіймали керівні посади в правоохоронних органах того часу".

Деталі: Активісти нагадують, що Якубовський курує в ОГП департамент у справах Майдану, департамент протидії катуванням і департамент з військових злочинів.

Вони закидають Якубовському, що у 2011–2013 роках він працював експертом із кримінального права в ГО "Незалежний український центр правових ініціатив і експертиз "Правова держава", структурі, яка безпосередньо пов’язана з Медведчуком і його політичною партією "Український вибір". Так, керівником центру "Правова держава" є Василь Німченко, який, згідно з єдиним державним реєстром, також є підписантом спільно із Медведчуком в ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР-ПРАВО НАРОДУ". Водночас саме аналітику ГО "Незалежний український центр правових ініціатив і експертиз "Правова держава" проросійські політики активно використовували для дискредитації Угоди про асоціацію України із Євросоюзом. При цьому в ЗМІ активно висвітлювалася публічна діяльність Максима Якубовського в межах піар-кампанії партії Медведчука "Український вибір".

В ГО занепокоєні таким призначенням і вважають, що це "перекреслить незалежність прокурорів ОГПУ як процесуальних керівників у справах Майдану, можливість ефективного завершення розслідування цих справ і належного представлення обвинувачення в суді та дискредитує Офіс генерального прокурора і керівництво держави – і в очах українського суспільства, і в очах міжнародної спільноти".

Також активісти вважають, що колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС в уряді Азарова Олег Татаров дискредитував себе під час Революції гідності і був прямо або опосередковано причетний до масових порушень прав людини в той час.

Під зверненням підписалися:

ГО "Родина Героїв Небесної Сотні"

Адвокатська дорадча група

Правозахисний центр ДІЯ

ГО "Центр розвитку і демократії"

ВГО "Автомайдан"

Центр громадянських свобод

Центр протидії корупції

ГО Захистимо Протасів Яр

ГО "ОПІРОРГ"

Восток SOS

ГО "Правозахисна Ініціатива"

Лабораторія законодавчих ініціатив

Українська школа політичних студій

Медійна ініціатива за права людини

Transparency International Ukraine

Рух опору капітуляції

Медійний проект Watchers

ГО "Харківський антикорупційний центр"

ГО "АНТС"

Фундація DEJURE

Центр прав людини ZMINA

Фундація "Відкритий Діалог"

Нагадаємо: 5 серпня Зеленський призначив Татарова заступником глави Офісу президента, який відповідатиме "за правоохоронний напрям".

Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.

Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курирував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

10 вересня Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського.

За даними розслідування PROSUD, з 2011 до 2013 року Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із Медведчуком. Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

"Слідство.Інфо" в березні 2016 року повідомляло про непомірні статки військового прокурора Південного регіону Максима Якубовського, зокрема про його автомобілі.