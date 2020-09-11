Несколько ОО призывают Зеленского и Венедиктову уволить 2 "зашкваренных" чиновников

Несколько общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с призывом уволить двух заместителей - председателя ОП Олега Татарова и председателя ОГП Максима Якубовского, – которые ранее работали в правительстве Николая Азарова и у кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: Центр прав человека ZMINA

Дословно: "Призываем:

– Ирину Венедиктову: уволить Максима Якубовского с должности заместителя генерального прокурора и обеспечить независимость прокуроров департамента организации процессуального руководства досудебным расследованием и поддержание публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;

– Владимира Зеленского: уволить Олега Татарова с должности заместителя руководителя Офиса президента и в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека и сами олицетворяют авторитарный режим Януковича, поскольку занимали руководящие должности в правоохранительных органах того времени".

Детали: Активисты напоминают, что Якубовский курирует в ОГП департамент по делам Майдана, департамент противодействия пыткам и департамент по военным преступлениям.

Они упрекают Якубовского в том, что в 2011-2013 годах он работал экспертом по уголовному праву в ОО "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство", структуре, которая непосредственно связана с Медведчуком и его политической партией "Украинский выбор". Так, руководителем Центра "Правовое государство "является Василий Нимченко, который, согласно Единому государственному реестру, также является подписантом совместно с Медведчуком в ОО "Украинский выбор". В то же время именно аналитику ОО "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство" пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом в СМИ активно освещалась публичная деятельность Максима Якубовского в рамках пиар-кампании партии Медведчука "Украинский выбор".

В ГО обеспокоены таким назначением и считают, что это "перечеркнет независимость прокуроров ОГПУ как процессуальных руководителей в делах Майдана, возможность эффективного завершения расследования этих дел и надлежащего представления обвинения в суде и дискредитирует Офис генерального прокурора и руководство государства – и в глазах украинского общества, и в глазах международного сообщества".

Также активисты считают, что бывший заместитель начальника Главного следственного управления МВД в правительстве Азарова Олег Татаров дискредитировал себя во время Революции достоинства и был прямо или косвенно причастен к массовым нарушениям прав человека в то время.

Под обращением подписались:

ОО "Семья Героев Небесной Сотни"

Адвокатская совещательная группа

Правозащитный центр ДЕЙСТВИЕ

ОО "Центр развития и демократии"

ВОО "Автомайдан"

Центр гражданских свобод

Центр противодействия коррупции

ОО Защитим Протасов Яр

ОО "ОПІРОРГ"

Восток SOS

ОО "Правозащитная инициатива"

Лаборатория законодательных инициатив

Украинская школа политических студий

Медийная инициатива за права человека

Transparency International Ukraine

Движение сопротивления капитуляции

Медийный проект Watchers

ОО "Харьковский антикоррупционный центр"

ОО "АНТС"

Фонд DEJURE

Центр прав человека ZMINA

Фонд "Открытый Диалог"

Напомним: 5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых уволили именно Татарова, который курировал уголовные производства в отношении Черновол, Автомайдана и активистов.

10 сентября Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского.

По данным расследования PROSUD, с 2011 до 2013 года Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с Медведчуком. Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своего состояния.

"Следствие.Инфо" в марте 2016 года сообщало о непомерных доходах военного прокурора Южного региона Максима Якубовского, в частности о его автомобилях.