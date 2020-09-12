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Глава ЦВК Білорусі про інавгурацію Лукашенка: "Я поняття не маю" коли вона буде

Субота, 12 вересня 2020, 02:10
Фото: БелаПАН

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина не має інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка.

Джерело: БелаПАН

Пряма мова: "Я поняття не маю... Все організовує Адміністрація президента. До 9 жовтня, в двомісячний термін (після проведення виборів - ред УП) повинна бути призначена (інавгурація)".

Деталі: Єрмошина пояснила, що голова ЦВК лише проводить церемонію інавгурації, але як запрошена сторона.

Довідка: Згідно з конституцією Білорусі, новообраний президент має скласти присягу не пізніше двох місяців з дня обрання. 9 серпня в країні відбулися вибори. 14 серпня на фоні масштабних протестів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: вибориБілорусьЛукашенко


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