Глава ЦВК Білорусі про інавгурацію Лукашенка: "Я поняття не маю" коли вона буде
Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина не має інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка.
Джерело: БелаПАН
Пряма мова: "Я поняття не маю... Все організовує Адміністрація президента. До 9 жовтня, в двомісячний термін (після проведення виборів - ред УП) повинна бути призначена (інавгурація)".
Деталі: Єрмошина пояснила, що голова ЦВК лише проводить церемонію інавгурації, але як запрошена сторона.
Довідка: Згідно з конституцією Білорусі, новообраний президент має скласти присягу не пізніше двох місяців з дня обрання. 9 серпня в країні відбулися вибори. 14 серпня на фоні масштабних протестів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.
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Що передувало:
- Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером".
- Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила, що повноваження Олександра Лукашенка, який зараз виконує обов'язки президента спливають 5 листопада.
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.