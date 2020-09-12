Глава ЦВК Білорусі про інавгурацію Лукашенка: "Я поняття не маю" коли вона буде

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина не має інформації про дату інавгурації Олександра Лукашенка.

Джерело: БелаПАН

Пряма мова: "Я поняття не маю... Все організовує Адміністрація президента. До 9 жовтня, в двомісячний термін (після проведення виборів - ред УП) повинна бути призначена (інавгурація)".

Деталі: Єрмошина пояснила, що голова ЦВК лише проводить церемонію інавгурації, але як запрошена сторона.

Довідка: Згідно з конституцією Білорусі, новообраний президент має скласти присягу не пізніше двох місяців з дня обрання. 9 серпня в країні відбулися вибори. 14 серпня на фоні масштабних протестів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

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Що передувало:

Парламент Литви прийняв резолюцію, відповідно до якої опозиціонерка та учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська визнається законним лідером країни, Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером".

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила, що повноваження Олександра Лукашенка, який зараз виконує обов'язки президента спливають 5 листопада.

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Передісторія: