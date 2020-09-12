Глава ЦИК Беларуси об инаугурации Лукашенко: "Я понятия не имею" когда она будет
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не располагает информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко.
Источник: БелаПАН.
Прямая речь: "Я понятия не имею… Все организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов - ред УП) должна быть назначена (инаугурация)".
Детали: Ермошина пояснила, что председатель ЦИК лишь проводит церемонию инаугурации, но как приглашенная сторона.
Справка: Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее двух месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.
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Что предшествовало:
- Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой оппозиционер и участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановська признается законным лидером страны, Александра Лукашенко Сейм назвал "нелегитимным лидером".
- Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что полномочия Александра Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента истекают 5 ноября.
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.