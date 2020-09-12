Глава ЦИК Беларуси об инаугурации Лукашенко: "Я понятия не имею" когда она будет

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не располагает информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко.

Источник: БелаПАН.

Прямая речь: "Я понятия не имею… Все организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов - ред УП) должна быть назначена (инаугурация)".

Детали: Ермошина пояснила, что председатель ЦИК лишь проводит церемонию инаугурации, но как приглашенная сторона.

Справка: Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее двух месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

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Что предшествовало:

Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой оппозиционер и участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановська признается законным лидером страны, Александра Лукашенко Сейм назвал "нелегитимным лидером".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что полномочия Александра Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента истекают 5 ноября.

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