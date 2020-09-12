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Глава ЦИК Беларуси об инаугурации Лукашенко: "Я понятия не имею" когда она будет

Суббота, 12 сентября 2020, 02:10
Глава ЦИК Беларуси об инаугурации Лукашенко: Я понятия не имею когда она будет
Фото: БелаПАН

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не располагает информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко.

Источник: БелаПАН.

Прямая речь: "Я понятия не имею… Все организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов - ред УП) должна быть назначена (инаугурация)".

Детали: Ермошина пояснила, что председатель ЦИК лишь проводит церемонию инаугурации, но как приглашенная сторона.

Справка: Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее двух месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

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Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

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Темы: виборыБеларусьЛукашенко
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