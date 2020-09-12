На вході на горище будинку, де мешкає журналіст Михайло Ткач невідомі зірвали пломби, які встановила поліція. Згодом адвокат журналіста повідомив, що експерт візуально оглянула місце події і "на око" визначилася, що слідів вона ніяких не бачить.

Джерело: Коментар адвоката Михайла Ткача Анатолія Попова, який надано на прохання Української правди. Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач в Facebook. Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька

Пряма мова Ткача: "Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище".

Вихід на горище будинку

Пряма мова Попова: "Факт зриву пломб очевидний. Михайло викликав поліцію, бо почув шум, нехарактерний для нічного часу. Очевидно, хтось проник на горище. Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, тому що під час подальшого огляду місця з працівниками поліції ми нікого там не побачили. Ми пов‘язуємо це все з подіями, які лягли в основу кримінального провадження за фактом проникнення в житло Михайла, і використання негласних засобів зйому інформації.

Експерт візуально оглянула місце події і "на око" визначилася, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити чи там хтось був - мабуть, все-таки, ні. Треба було ретельніше це оглядати. Це в обов’язковому порядку буде додано до матеріалів існуючого кримінального провадження. Але ми маємо проблему в тому, що нас немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня".

Пряма мова Седлецької: "Сьогодні о третій годині ночі Михайло Ткач почув шум на горищі над своєю квартирою, опечатане в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. "Пломби" зірвані. Очевидно, туди пробрались невідомі

Сподіваюсь, це буде важливою зачіпкою для поліції, щоб це розслідування нарешті зрушило з місця".

Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.

Що передувало: