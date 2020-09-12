Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст проникли невідомі

Субота, 12 вересня 2020, 06:19

На вході на горище будинку, де мешкає журналіст Михайло Ткач невідомі зірвали пломби, які встановила поліція.

Джерело: журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Ткач. Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька

Пряма мова Ткача: "Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище".

 
Вихід на горище будинку

Пряма мова Седлецької: "Сьогодні о третій годині ночі Михайло Ткач почув шум на горищі над своєю квартирою, опечатане в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. "Пломби" зірвані. Очевидно, туди пробрались невідомі

Сподіваюсь, це буде важливою зачіпкою для поліції, щоб це розслідування нарешті зрушило з місця".

 

Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.

Що передувало:

  • 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.
  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

  • Головний редактор "Схем" Наталія Седлецька пізніше повідомила, що редакція, зокрема, очікує якнайшвидшого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.

  • Седлецька додала, що голеги Ткача очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

  • Пізніше в поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Теми: АваковЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"

відеоКозак: Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

фотоКурсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації

Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників

"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

Усі новини...
Аваков
Вибори 2020: Аваков пообіцяв жорстко карати за порушення
​​Лісові пожежі: вогонь гасять із літаків і поїздів, обіцяють людям компенсації
У "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві
Останні новини
06:19
ФотоПрослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст проникли невідомі
05:25
Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ
04:37
У світі діагностували рекордну кількість нових заражень COVID-19
03:20
Степанов про COVID-19: Ми йдемо не за найкращим сценарієм, нам може не вистачити лікарів
02:10
Глава ЦВК Білорусі про інавгурацію Лукашенка: "Я поняття не маю" коли вона буде
01:19
Представник України в ТКГ підтвердив, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
00:28
На Буковині 8% хворих на коронавірус – це діти
23:57
У Білорусі відкрили справу проти члена Координаційної ради, який перебуває в Україні
23:25
Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"
22:50
відеоКозак: Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
Усі новини...