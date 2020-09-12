Прослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст, проникли. Поліція нікого не знайшла
На вході на горище будинку, де мешкає журналіст Михайло Ткач невідомі зірвали пломби, які встановила поліція. Згодом адвокат журналіста повідомив, що експерт візуально оглянула місце події і "на око" визначилася, що слідів вона ніяких не бачить.
Джерело: Коментар адвоката Михайла Ткача Анатолія Попова, який надано на прохання Української правди. Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач в Facebook. Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька
Пряма мова Ткача: "Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище".
Пряма мова Попова: "Факт зриву пломб очевидний. Михайло викликав поліцію, бо почув шум, нехарактерний для нічного часу. Очевидно, хтось проник на горище. Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, тому що під час подальшого огляду місця з працівниками поліції ми нікого там не побачили. Ми пов‘язуємо це все з подіями, які лягли в основу кримінального провадження за фактом проникнення в житло Михайла, і використання негласних засобів зйому інформації.
Експерт візуально оглянула місце події і "на око" визначилася, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити чи там хтось був - мабуть, все-таки, ні. Треба було ретельніше це оглядати. Це в обов’язковому порядку буде додано до матеріалів існуючого кримінального провадження. Але ми маємо проблему в тому, що нас немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня".
Пряма мова Седлецької: "Сьогодні о третій годині ночі Михайло Ткач почув шум на горищі над своєю квартирою, опечатане в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. "Пломби" зірвані. Очевидно, туди пробрались невідомі
Сподіваюсь, це буде важливою зачіпкою для поліції, щоб це розслідування нарешті зрушило з місця".
Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.
Що передувало:
- 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
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Головний редактор "Схем" Наталія Седлецька пізніше повідомила, що редакція, зокрема, очікує якнайшвидшого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.
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Седлецька додала, що голеги Ткача очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.
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Пізніше в поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".