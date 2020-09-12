Прослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст проникли невідомі
На вході на горище будинку, де мешкає журналіст Михайло Ткач невідомі зірвали пломби, які встановила поліція.
Джерело: журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Ткач. Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька
Пряма мова Ткача: "Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище".
Пряма мова Седлецької: "Сьогодні о третій годині ночі Михайло Ткач почув шум на горищі над своєю квартирою, опечатане в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. "Пломби" зірвані. Очевидно, туди пробрались невідомі
Сподіваюсь, це буде важливою зачіпкою для поліції, щоб це розслідування нарешті зрушило з місця".
Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.
Що передувало:
- 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
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Головний редактор "Схем" Наталія Седлецька пізніше повідомила, що редакція, зокрема, очікує якнайшвидшого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.
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Седлецька додала, що голеги Ткача очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.
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Пізніше в поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".