На вході на горище будинку, де мешкає журналіст Михайло Ткач невідомі зірвали пломби, які встановила поліція.

Джерело: журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Ткач. Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька

Пряма мова Ткача: "Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище".

Вихід на горище будинку

Пряма мова Седлецької: "Сьогодні о третій годині ночі Михайло Ткач почув шум на горищі над своєю квартирою, опечатане в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. "Пломби" зірвані. Очевидно, туди пробрались невідомі

Сподіваюсь, це буде важливою зачіпкою для поліції, щоб це розслідування нарешті зрушило з місця".

Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.

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