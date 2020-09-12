На входе на чердак дома, где живет журналист Михаил Ткач неизвестные сорвали пломбы, которые установила полиция. Позже адвокат журналиста сообщил, что эксперт визуально осмотрела чердак и "на глаз" определила, что следов она никаких не видит.

Источник: Комментарий адвоката Михаила Ткача Анатолия Попова. Ткач в Facebook. Главный редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая

Прямая речьТкача: "Около двух часов ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел на улицу чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорваны "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак".

Выход на чердак дома

Прямая речь Попова: "Факт срыва пломб очевиден. Михаил вызвал полицию, когда услышал шум, нехарактерный для ночного времени. Очевидно, кто-то проник на чердак. Судя по всему, неизвестный быстро покинул это чердак, потому что во время дальнейшего осмотра места с работниками полиции мы никого там не увидели. Мы связываем это все с событиями, которые легли в основу уголовного производства по факту проникновения в жилище Михаила, и использование негласных средств съема информации.

Эксперт визуально осмотрела место происшествия и "на глаз" определилась, что следов она никаких не видит. Этого достаточно чтобы установить там кто-то был - видимо, все-таки нет. Надо было тщательно это смотреть. Это в обязательном порядке будет добавлен к материалам существующего уголовного производства. Но мы имеем проблему в том, что нас нет никакого нормального расследования, так как даже чердак не было осмотрено должно, это можно было сделать еще 8 августа".

Прямая речь Седлецкой: "Сегодня в три часа ночи Михаил Ткач услышал шум на чердаке над своей квартирой, которая опечатана в рамках уголовного дела о возможном прослушивании его дома."Пломбы" сорваны. Очевидно, туда пробрались неизвестные.

Надеюсь, это будет важной зацепкой для полиции, чтобы это расследование наконец сдвинулся с места".

Справка: Среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении ПДД чиновниками и о переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Что предшествовало: