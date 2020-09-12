Источник: Ткач в Facebook. Главный редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая

Прямая речь: "Около двух часов ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел на улицу чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорваны "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак".

Выход на чердак дома

Прямая речь Седлецкой: "Сегодня в три часа ночи Михаил Ткач услышал шум на чердаке над своей квартирой, которая опечатана в рамках уголовного дела о возможном прослушивании его дома."Пломбы" сорваны. Очевидно, туда пробрались неизвестные.

Надеюсь, это будет важной зацепкой для полиции, чтобы это расследование наконец сдвинулся с места".

Справка: Среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении ПДД чиновниками и о переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Что предшествовало: 8 августа журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.