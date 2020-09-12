Прослушка у Ткача: в дом, где живет журналист, проникли. Полиция никого не нашла
На входе на чердак дома, где живет журналист Михаил Ткач неизвестные сорвали пломбы, которые установила полиция. Позже адвокат журналиста сообщил, что эксперт визуально осмотрела чердак и "на глаз" определила, что следов она никаких не видит.
Источник: Комментарий адвоката Михаила Ткача Анатолия Попова. Ткач в Facebook. Главный редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая
Прямая речьТкача: "Около двух часов ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел на улицу чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорваны "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак".
Прямая речь Попова: "Факт срыва пломб очевиден. Михаил вызвал полицию, когда услышал шум, нехарактерный для ночного времени. Очевидно, кто-то проник на чердак. Судя по всему, неизвестный быстро покинул это чердак, потому что во время дальнейшего осмотра места с работниками полиции мы никого там не увидели. Мы связываем это все с событиями, которые легли в основу уголовного производства по факту проникновения в жилище Михаила, и использование негласных средств съема информации.
Эксперт визуально осмотрела место происшествия и "на глаз" определилась, что следов она никаких не видит. Этого достаточно чтобы установить там кто-то был - видимо, все-таки нет. Надо было тщательно это смотреть. Это в обязательном порядке будет добавлен к материалам существующего уголовного производства. Но мы имеем проблему в том, что нас нет никакого нормального расследования, так как даже чердак не было осмотрено должно, это можно было сделать еще 8 августа".
Прямая речь Седлецкой: "Сегодня в три часа ночи Михаил Ткач услышал шум на чердаке над своей квартирой, которая опечатана в рамках уголовного дела о возможном прослушивании его дома."Пломбы" сорваны. Очевидно, туда пробрались неизвестные.
Надеюсь, это будет важной зацепкой для полиции, чтобы это расследование наконец сдвинулся с места".
Справка: Среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении ПДД чиновниками и о переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.
Что предшествовало: