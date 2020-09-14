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Україна в Берліні не обіцяла змінювати постанову про місцеві вибори – Єрмак

Понеділок, 14 вересня 2020, 00:46
Україна в Берліні не обіцяла змінювати постанову про місцеві вибори – Єрмак
Фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях. 

Джерело: Єрмак в ефірі телеканалу "Україна"

Пряма мова: "Ніяких зобов’язань з Української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори – УП) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту".

Деталі: За словами керівника ОП, Українська сторона лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до вже прийнятої постанови про місцеві вибори.

"Ми тільки проінформували колег по "нормандській" зустрічі, що депутатом від "Слуги народу" (Олександром Качурою – УП)  ще 28 липня зареєстрована постанова щодо змін (до постанови про місцеві вибори – УП). І ця постанова сьогодні є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де буде вирішуватись її доля", – сказав Єрмак. 

Передісторія:

  • 11 вересня представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін заявив, що в Берліні на переговорах політрадник країн "нормандської четвірки" сторони погодили, що український парламент розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.
  • Костін підтвердив слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який за підсумками зустрічі ТКГ заявив, що Верховна Рада розгляне постанову, "яка коригує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вибориДонбаснормандський форматАндрій Єрмак
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