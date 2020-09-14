Украина в Берлине не обещала менять постановление о местных выборах – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Источник: Ермак в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах – УП) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента".

Детали: По словам руководителя ОП, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по" нормандской "встречи, что депутатом от "Слуги народа" (Александром Качурой – УП) еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (к постановлению о местных выборах – УП). И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба", – сказал Ермак.

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