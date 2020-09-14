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Украина в Берлине не обещала менять постановление о местных выборах – Ермак

Понедельник, 14 сентября 2020, 00:46
Украина в Берлине не обещала менять постановление о местных выборах – Ермак
Фото: ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Источник: Ермак в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах – УП) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента".

Детали: По словам руководителя ОП, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по" нормандской "встречи, что депутатом от "Слуги народа" (Александром Качурой – УП) еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (к постановлению о местных выборах – УП). И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба", – сказал Ермак.

Предыстория:

  • 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.
  • Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: виборыДонбасснормандский форматАндрей Ермак
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