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Фокін увійшов в ТКГ після того, як онука познайомила його із Єрмаком

Понеділок, 14 вересня 2020, 01:19
Фото: Марія Фокіна

Марія Фокіна, онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна стверджує, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Джерело: Марія Фокіна в ефірі програми "Світське життя"

Пряма мова: "Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (питанням Донбасу в ТКГ – УП)".

Деталі: За словами Фокіної, дідусь не знав, що його онука дружить із керівником ОП. 

"Він не знав, що Андрій Єрмак це мій добрий друг дитинства. І Андрюші якраз потрібна була допомога із ситуацією ( з Донбасом – УП)". 

Марія запевняє, що погляди Єрмака та першого прем’єра у питання Донбасу схожі. "Він не любить пресу, але вони знайшли спільну мову із Андрюшою, Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну". 

Вона також додала, що дружить із Єрмаком із часу, коли їй було 18. "Бачимось досить часто (із Єрмаком – УП), навіть зараз", – сказала Фокіна. 

Передісторія: 

  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
  • З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
  • Фокін також не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та піднімав питання загальної амністі.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ТКГАндрій Єрмак


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