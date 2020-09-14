Фокин вошел в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

Мария Фокина, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: Мария Фокина в эфире программы "Светская жизнь"

Прямая речь: "Вы знаете я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом Донбасса в ТКГ – УП)".

Детали: По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с руководителем ОП.

"Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией (с Донбассом – УП)".

Мария уверяет, что взгляды Ермака и первого премьера в вопросе Донбасса похожи. "Он не любит прессу, но они нашли общий язык с Андрюшей, Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну".

Она также добавила, что дружит с Ермаком с момента, когда ей было 18. "Видимся довольно часто (с Ермаком – УП), даже сейчас", – сказала Фокина.

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