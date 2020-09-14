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Ткаченко поручил проверить, действительно ли запрещенная сеть "Вконтакте" обошла блокировку

Понедельник, 14 сентября 2020, 14:28

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорит, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировку.

Источник: Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней в должности, отвечая на вопросы

Детали: По мнению министра, проблема противодействия врагу в гибридной войне не сводится только к запретам, а должна решаться за счет просвещения и медиаграмотности. В то же время он утверждает, что у государства есть стратегия борьбы с дезинформацией, при этом не детализируя ее.

Прямая речь: "Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован.

Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории.

Что предшествовало: Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.

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Валентина Романенко, УП
Темы: соцсетивойнаРосcия


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