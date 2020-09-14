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Кернес на больничном, но не в коме – окружение

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:36

Мэр Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном, о состоянии его здоровья и болезни в городской власти не сообщают, ссылаясь на неразглашение медтайны.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, "Суспільне", источник в окружении Кернеса в комментарии УП

Детали: По словам Сидоренко, полномочия городского головы Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Госпитализирован ли Кернес и с каким диагнозом, он не ответил, ссылаясь на неразглашение медицинской тайны: "Геннадий Адольфович с четверга находится на больничном, есть некоторые проблемы, которые касаются здоровья".

На уточняющий вопрос, заболел ли Кернес на коронавирус, Сидоренко ответил: "Не могу сказать, нет этой информации".

Источник УП рассказал, что информация о том, что Кернес впал в кому не соответствует действительности.

Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.

Напомним: 

  • 24 июня на заседание Харьковского горсовета вызвали полицейских из-за несоблюдения депутатами масочного режима.

Темы: КернесХарьков


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