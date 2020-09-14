Союз архітекторів Росії скасував конкурс з відбору кращих ідей використання мавзолею на Красній площі після виносу звідти тіла Володимира Леніна. Народ не так зрозумів намір і звинуватив організацію "у всіх гріхах".

Джерело: голова організації Микола Шумаков, чиї слова передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми скасували проведення конкурсу. Нас звинувачують у всіх гріхах, що ми хочемо знести мавзолей і винести тіло Леніна. Де вони це взяли? Це неможливо. Дуже багато негативу".

Деталі: Він уточнив, що в найближчі роки проведення конкурсу не планується.

Передісторія: Раніше Союз архітекторів Росії вирішив зібрати банк ідей з використання мавзолею на Червоній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

За словами організаторів, конкурс не припускав знесення мавзолею або винесення звідти Леніна. Просто архітектори хотіли "осмислити, як можна використовувати мавзолей у тій самій ситуації, коли все-таки через 50 років тіло Леніна винесуть".

Вони переживають за долю мавзолею, тому що останнім часом йдуть "якісь наміри щодо його знесення", а вони "ратують за його збереження".

Сам Союз архітекторів пропонував використовувати будівлю мавзолею як філію Музею архітектури імені Щусєва.